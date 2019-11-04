Сирийская армия приготовилась отражать вторжение Турции

Войска Сирии укрепляют оборонительные рубежи в провинции Хасеке, чтобы дать отпор силам Турции, сообщают информационные агентства.

Блокпосты размещены на шоссе Телль-Тамер – Камышлы. Сирийские войска занимают огневые позиции вокруг Телль-Тамера. Под контролем Дамаска находится 60-километровый участок между населенными пунктами Эль-Агайбеш, Савами-Алия и Телль-Тамер, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

Две колонны военных соединились в местечке Абу-Расейн, где 30 октября, как утверждалось, произошло боестолкновение с турками и поддерживаемыми Анкарой сирийскими боевиками.

В воскресенье перестрелок зафиксировано не было.

Тем временем силы Турции создают укрепления в поселках Мталле и Джан-Тамер.

Отметим, 31 октября глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Россия не слышала подтверждения сведений СМИ о прямых серьезных столкновениях вооруженных сил Турции и Сирии на сирийской территории, хотя какие-то шероховатости при реализации крупных договоренностей неизбежны.

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