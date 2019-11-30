В Балашихе загорелся храм Преображения Господня ХVIII века

В подмосковной Балашихе загорелся храм Преображения Господня ХVIII века, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

По данным источника в экстренных службах, пожар начался на первом этаже и перекинулся на второй, передает ТАСС.

«Площадь возгорания уточняется», – сказали в главке.

Храм Преображения Господня расположен в центре подмосковного города Балашиха, на территории старинной усадьбы князей Голицыных Пехра-Яковлевское.

Напомним, в августе в центре Москвы загорелся Рождественский женский монастырь XIV века.