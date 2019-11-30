Книгу Маяковского с надписью в адрес Лили Брик продали почти за 800 тыс. рублей

Издание поэмы «Война и мир» Владимира Маяковского с дарственной надписью в адрес Лили Брик продали на букинистическом аукционе «Редкие книги. Графика. Винил» в Петербурге за 790 тыс. рублей.

«Продано за 790 тыс. рублей, по начальной цене. Это был первый случай продажи издания поэта с надписью, адресованной Лиле Брик», – сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома, передает ТАСС.

Книга была напечатана в Петрограде в 1919 году. Отмечается, что надпись гласит: «ЛИЛЕ! В. Мая. 1/VI 19 г.», а рядом с ней нарисован цветок.

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