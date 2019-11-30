Слуцкий официально покинул пост главного тренера ФК «Витесс»

Голландский футбольный клуб «Витесс» и российский тренер Леонид Слуцкий разорвали контракт по обоюдному согласию сторон.

«Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера. [Ассистенты главного тренера] Олег Яровинский, Василий Березуцкий и Алексей Березуцкий также покидают «Витесс». Клуб рассмотрит вопрос о новом тренерском штабе в ближайшие несколько дней» – сообщили в пресс-службе клуба, передает ТАСС.

Накануне «Витесс» в гостях потерпел поражение от «Херенвена» со счетом 2:3 в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов. Это поражение стало пятым подряд в первенстве страны. После матча технический директор клуба Мохаммед Аллах заявил, что Слуцкий подал заявление об отставке.

Также стало известно, что в октябре между Слуцким и 23-летним полузащитником клуба Ришедли Базуром произошел конфликт на тренировке. Игрок был выведен из состава, но позже он извинился перед тренером и вернулся к тренировкам с командой.

Напомним, Слуцкий начал работу с «Витессом» летом 2018 года, подписав с клубом контракт на два года. Тогда же в его тренерский штаб вошли бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА братья Березуцкие и Олег Яровинский.