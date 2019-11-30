США заставили власти Грузии пойти на переговоры с оппозицией

Первая после начавшегося 14 ноября внутриполитического кризиса в Грузии встреча представителей властей и оппозиции началась в субботу при посредничестве западных послов, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд заявила, что ожидает от участников встречи обсуждения лучших для Грузии решений.

«Надеюсь, встреча послужит поиску решений, а не исключению вариантов», – сказала она.

Также Руд приветствовала участие в переговорах представителей Венецианской комиссии.

Во встрече принимают участие постпред ЕС и посол Германии.

Напомним, в парламенте Грузии 150 депутатов – 77 избираются по партийным спискам и 73 по мажоритарным округам. В 2024 году Конституция Грузии предусматривает переход только на пропорциональную систему.

Парламент в середине ноября не смог принять поправки в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов.

Правящее большинство в Грузии после этого покинули влиятельные депутаты, а перед зданием парламента начались акции протеста.

В пятницу на митинге задержали бывшего мэра Тбилиси Гиги Улугаву.