Экс-мэр Тбилиси задержан на митинге в грузинской столице

Грузинские полицейские задержали бывшего мэра Тбилиси Гиги Улугаву, участвовавшего в митинге за внеочередные парламентские выборы по пропорциональной системе.

Полицейские арестовали Угулаву у здания Национальной библиотеки, которое расположено неподалеку от парламента. У законодательного органа митингующие собрались с утра, однако позже переместились к библиотеке, где вице-премьер Грузии, министр юстиции Тея Цулукиани принимает участие в мероприятии. Митингующие устроили потасовку, в ходе которой и был задержан Угулава, передает ТАСС.

Также задержаны еще несколько оппозиционеров, депутат Георгий Канделаки от партии «Европейская Грузия – движение за свободу» и Лаша Чхартишвили от Лейбористкой партии Грузии.

Акция оппозиции за внеочередные парламентские выборы по пропорциональной системе возобновилась у стен парламента в Тбилиси в пятницу утром.

«Мы расположимся около здания, чтобы донести свой голос, громкий протест до депутатов. Наши депутаты, наверное, будут в самом парламенте, где будут выступления. Я надеюсь, что сегодня полиция больше не использует водометы и не выведет робокопов (спецназ)», – сказал член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили.

В акции участвуют как члены «Национального движения», так и оппозиционные политики от партии «Европейская Грузия – движение за свободу», а также гражданские активисты от движений «Измени», «Посмей» и «Стыдно».

Напомним, парламент Грузии в середине ноября не смог принять поправки в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. Правящее большинство в Грузии после этого покинули влиятельные депутаты, а перед зданием парламента начались акции протеста.