Во Франции назвали ошибки Запада по отношению к России после падения Берлинской стены

Юбер Ведрин, бывший министр иностранных дел Франции при Жаке Шираке, в интервью Le Figaro заявил, что после падения Берлинской стены – символа краха советской системы – Запад не стремился поддерживать отношения с Россией, поскольку считал ее ослабленным государством.

Ведрин, бывший также официальным представителем президента Франсуа Миттерана в эпоху падения Берлинской стены, отметил, что Запад после распада Восточного блока так и не смог наладить продолжительные отношения с Россией, передает ИноТВ.

Бывший глава французского внешнеполитического ведомства заявил, что первоочередной задачей Парижа было уничтожение системы «Восток–Запад» и прекращение холодной войны, с чем «необыкновенно хорошо» справились Горбачев, Буш, Тэтчер, Коль и Миттеран. Французский президент, однако, не пришел в восторг от объединения Германии.

По словам Ведрина, не разделяя «упрощенного представления» американцев, которые радовались падению коммунистического режима, или идеалистов, не задумывающихся о последствиях, Миттеран принимал легитимность воссоединения Германии, но подчеркивал, что оно должно пройти мирным и демократическим путем, не ослабляя Европу.

Ведрин отметил, что Западу после развала Советского Союза не удалось наладить грамотный диалог с Россией. Западные страны чувствовали себя победителями, констатировал он. Империалистические Соединенные Штаты посчитали, что России, отошедшей на задний план, остается только «нормализоваться». Буш и Бейкер заверяли Горбачева, что НАТО не пойдет дальше на восток, но это обещание было быстро забыто, напомнил он.

По словам экс-министра, при Билле Клинтоне Америка, считавшая себя триумфатором и сверхдержавой, принялась за расширение своего альянса, а среди возможных кандидатов значились страны Прибалтики и Польша. В то время считалось, что Россия находится вне игры, а западные государства являются властелинами мира с повсеместным триумфом демократии. Позже Генри Киссинджер подтвердил, что с 1990 по 2014 годы не было предпринято никаких серьезных попыток включить Россию в систему безопасности Европы, добавил Ведрин.

Он напомнил, что даже американский политолог польского происхождения Збигнев Бжезинский, который считал отделение Украины главным средством для уничтожения СССР, на старости лет говорил, что надо было предлагать Украине не присоединение к НАТО, а нейтральный статус. Однако в реальности говорили только о расширении, и в конце концов именно Николя Саркози и Ангела Меркель блокировали вступление Украины и Грузии в альянс, указал французский политик.

Ведрин поддержал Эммануэля Макрона в его стремлении возобновить российско-европейские отношения и выразил надежду, что Россия не станет окончательно закрываться от Запада из-за санкций.

Вместе с тем, считает он, Америке не удастся вернуть себе мировое господство, «даже с помощью шантажа санкциями».

«Россия снова стала мировой державой, о чем не стоит забывать, но ее влияние остается локализованным. Запад раздроблен и не может доминировать, как раньше», – рассуждает экс-глава МИД Франции. По его словам, Парижу нельзя терять преимущества ни в области обороны, ни в политике ядерного сдерживания, а также необходимо стать «более реалистичным, менее претенциозным и оторванным от реальности» и научиться расставлять приоритеты.

Ранее Ведрин в интервью Le Figaro отмечал, что Запад строил иллюзии относительно быстрой демократизации России и теперь злится, что «русские остались русскими».

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