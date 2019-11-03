Во Франции назвали ошибки Запада по отношению к России после падения Берлинской стены

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Немцев удивила сила российского рубля

Западные инвесторы любят рубль и российские облигацииФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Несмотря на годы геополитического давления на Россию, российский рубль в 2019 году сумел заметно укрепиться. Об этом пишет авторитетное немецкое издание Focus. На рубль перестали влиять как западные санкции, так и колебания цен на нефть. Впрочем, российские аналитики чрезмерный оптимизм немцев разделяют не до конца. Подробности...
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Выучила ли Россия уроки последнего царя

Великий князь Николай Александрович (слева) с отцом, Александром Третьим (справа). В ногах у императора сидит великий князь Михаил Александрович, в марте 1917-го не принявший корону из рук брата Фото: общественное достояние
125 лет назад в Крыму скоропостижно скончался император Александр III и на престол вступил его сын Николай, ставший последним русским императором. Спустя 22 года его вынудят отречься от трона, а Россия погрузится в смуту, самую страшную за всю ее историю. Как его правление, так и отречение и последующие события до сих пор вызывают самые горячие споры. Подробности...
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Ракета «Ангара» пошла на снижение

На выставках «Ангара» смотрится привлекательно, а в реальных условиях она никому не нужнаФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Роскосмос оперативно отреагировал на утечки о разрыве контракта с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя «Ангара-1.2». В госкорпорации пояснили, что заменили «Ангару» на «Союз-2.1» только для запуска спутников «Гонец» в 2021 году. А старт производства «Ангары» руководство Роскосмоса назвало приоритетной задачей. Почему за 20 лет «Ангара» так и не стала серийной и нужна ли теперь эта ракета России? Подробности...
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Католическая церковь теряет власть над деньгами

Католическая церковь делает выбор между деньгами и святостьюФото: Dinuka Liyanawatte/Reuters
Ватикан, богатейшая церковь в мире, находится на грани банкротства. По крайней мере, так утверждает итальянский журналист Джанлуиджи Нуцци, получивший доступ к финансовым документам католической церкви. В чем причина происходящего и почему при всем при этом некоторые высшие руководители Ватикана оказались весьма богаты?  Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Зачем России Черный континент

Герман Садулаев, писатель, публицист
Третья мировая война, если она, не дай бог, состоится, будет не войной между социалистическим лагерем и капиталистическим концлагерем, не между христианским Западом и мусульманским Востоком. Это будет война между Китаем и Индией. За Африку. Подробности...
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Передо мной мой народ ни в чем не виноват

Алексей Алешковский, сценарист
Забавно, что в XIX веке прогрессивная русская интеллигенция культивировала чувство собственной вины перед народом, а в XXI — исключительно чувство вины народа перед собой. Подробности...
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Россия могла плавно перейти из 1985 в 2000 год

Дмитрий Ольшанский, публицист
Именно «разворот самолета» начал в России новую эпоху, которая длится до сих пор. И, конечно же, именно недолгое примаковское премьерство было передышкой в аду либерального варварства. Подробности...
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      Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве

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      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

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              Во Франции назвали ошибки Запада по отношению к России после падения Берлинской стены

              3 ноября 2019, 14:32

              Текст: Ольга Никитина

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              Юбер Ведрин, бывший министр иностранных дел Франции при Жаке Шираке, в интервью Le Figaro заявил, что после падения Берлинской стены – символа краха советской системы – Запад не стремился поддерживать отношения с Россией, поскольку считал ее ослабленным государством.

              Ведрин, бывший также официальным представителем президента Франсуа Миттерана в эпоху падения Берлинской стены, отметил, что Запад после распада Восточного блока так и не смог наладить продолжительные отношения с Россией, передает ИноТВ.

              Бывший глава французского внешнеполитического ведомства заявил, что первоочередной задачей Парижа было уничтожение системы «Восток–Запад» и прекращение холодной войны, с чем «необыкновенно хорошо» справились Горбачев, Буш, Тэтчер, Коль и Миттеран. Французский президент, однако, не пришел в восторг от объединения Германии.

              По словам Ведрина, не разделяя «упрощенного представления» американцев, которые радовались падению коммунистического режима, или идеалистов, не задумывающихся о последствиях, Миттеран принимал легитимность воссоединения Германии, но подчеркивал, что оно должно пройти мирным и демократическим путем, не ослабляя Европу.

              Ведрин отметил, что Западу после развала Советского Союза не удалось наладить грамотный диалог с Россией. Западные страны чувствовали себя победителями, констатировал он. Империалистические Соединенные Штаты посчитали, что России, отошедшей на задний план, остается только «нормализоваться». Буш и Бейкер заверяли Горбачева, что НАТО не пойдет дальше на восток, но это обещание было быстро забыто, напомнил он.

              По словам экс-министра, при Билле Клинтоне Америка, считавшая себя триумфатором и сверхдержавой, принялась за расширение своего альянса, а среди возможных кандидатов значились страны Прибалтики и Польша. В то время считалось, что Россия находится вне игры, а западные государства являются властелинами мира с повсеместным триумфом демократии. Позже Генри Киссинджер подтвердил, что с 1990 по 2014 годы не было предпринято никаких серьезных попыток включить Россию в систему безопасности Европы, добавил Ведрин.

              Он напомнил, что даже американский политолог польского происхождения Збигнев Бжезинский, который считал отделение Украины главным средством для уничтожения СССР, на старости лет говорил, что надо было предлагать Украине не присоединение к НАТО, а нейтральный статус. Однако в реальности говорили только о расширении, и в конце концов именно Николя Саркози и Ангела Меркель блокировали вступление Украины и Грузии в альянс, указал французский политик.

              Ведрин поддержал Эммануэля Макрона в его стремлении возобновить российско-европейские отношения и выразил надежду, что Россия не станет окончательно закрываться от Запада из-за санкций.

              Вместе с тем, считает он, Америке не удастся вернуть себе мировое господство, «даже с помощью шантажа санкциями».

              «Россия снова стала мировой державой, о чем не стоит забывать, но ее влияние остается локализованным. Запад раздроблен и не может доминировать, как раньше», – рассуждает экс-глава МИД Франции. По его словам, Парижу нельзя терять преимущества ни в области обороны, ни в политике ядерного сдерживания, а также необходимо стать «более реалистичным, менее претенциозным и оторванным от реальности» и научиться расставлять приоритеты.

              Ранее Ведрин в интервью Le Figaro отмечал, что Запад строил иллюзии относительно быстрой демократизации России и теперь злится, что «русские остались русскими».

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