В правительстве Амурской области рассказали о плюсах от открытия моста в Китай

Мост через Амур не только поспособствует международной торговле, но и станет инструментом развития целого региона, рассказала газете ВЗГЛЯД первый замминистра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

В пятницу завершилось строительство моста из Благовещенска в китайский Хэйхэ. Проект удалось завершить за 3 года.

«Наш регион имеет протяженную границу с Китаем, и благодаря мосту в первую очередь он получает международный транспортный инструмент – коридор, который работает круглогодично без влияния каких-либо сезонных факторов», – говорит Киреева.

В качестве еще одного плюса замминистра отметила, что благодаря своей важной транспортной функции мост привлекает к себе внимание и формирует новые точки роста для региона.

«Речь идет об инвестировании в новые постройки, создание современных таможенных объектов, складов и иной инфраструктуры, необходимой для этого объекта. Мы создали инструмент, а вокруг него формируются точки роста и начинается активная работа с бизнесом», – уточнила Киреева.

В свою очередь губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что для развития предмостовой зоны создана территория опережающего развития «Приамурская». «Резиденты получают беспрецедентные преференции в налоговой, таможенной и других сферах, а также административное сопровождение своих проектов. Уже определен инвестор, который будет возводить транспортно-логистический комплекс», – отметил Орлов.

Он уточнил, что инвестиции в предмостовую зону составят порядка 8,5 млрд рублей, а сам проект будет реализован комплексно за три года.

Строительство моста началось 24 декабря 2016 года. Его длина - 1080 метров. Каждая из сторон (российская и китайская) построила ровно половину – по 540 метров. Части строились синхронно с двух берегов, их стыковка произошла 31 мая 2019 года. Всего же общая протяженность мостового перехода – 20 километров. Сюда входит 6 километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых ещё 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую. Основной мост на российской стороне начинается на острове, поэтому к нему и ведет Каникурганское сооружение.

Для строительства моста была придумана уникальная концессионная модель. Она предусматривает под собой строительство и эксплуатацию мостового перехода на коммерческой основе в расчетный период: строительство 3 года и эксплуатация 16 лет за счёт взимания проездной платы. После ввода моста в эксплуатацию в 2020 году пассажиропоток составит около 5500 человек в сутки. Согласно техническому заданию, по нему каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.

Ранее отмечалось,что мост сможет существенно усилить развитие Дальнего Востока и станет символом доверия и экономического развития между двумя странами.