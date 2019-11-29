Для экс-министра финансов Подмосковья затребовали 14 лет колонии

Прокурор запросила для экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении 14 млрд рублей, 14 лет колонии общего режима.

«Прошу признать Кузнецова виновным в инкриминируемых преступлениях, по совокупности назначить ему наказание в виде 14 лет колонии общего режима, со штрафом в размере 1 млн рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на три года», – сказала в суде прокурор Амалия Устаева, передает РИА «Новости».

Напомним, Франция выдала России Кузнецова по запросу Генпрокуратуры в январе 2019 года.

В январе предполагаемой американской соучастнице Кузнецова Жанне Булах вынесен обвинительный приговор в совершении мошенничества и легализации денежных средств и имущества, приобретенных в результате совершения преступления.

В июле 2017 года имущество Кузнецова и Булах на 120 млн евро арестовано во Франции.

2 февраля 2016 года Хамовнический суд Москвы приговорил к 14 годам и девяти месяцам колонии бывшего заместителя Кузнецова – Валерия Носова за мошенничество.