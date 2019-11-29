Нафтогаз попросил Латвию исполнить решение суда Стокгольма по спору с Газпромом

Украинский Нафтогаз подал в суд Видземского предместья Риги ходатайство о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с Газпромом от 28 февраля 2018 года.

«5 ноября 2019 года ПАО «Газпром» стало известно, что заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года. ПАО «Газпром» изучает возможности по защите своих интересов», – сообщили в российской компании, передает ТАСС.

В среду суд шведского округа Свеа отказался удовлетворить апелляцию Газпрома на решение арбитражного суда в споре с Нафтогазом.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам Газпрома и Нафтогаза в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долларов. Газпром обжаловал решения в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены «транзитного» решения.