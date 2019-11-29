Нафтогаз попросил Латвию исполнить решение суда Стокгольма по спору с Газпромом

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НОВОСТЬ ЧАСА:ФСБ задержала украинскую шпионку в Севастополе
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Эйфория Нафтогаза дорого обойдется Украине
Армянские националисты для России лучше, чем украинские
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Макрон воспользовался российскими ракетами для самоутверждения
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Запрет на курение в аэропортах – это пытка
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Противопоставлять капитал и пролетариат уже не очень получается, надо искать что-то новое. Отсюда эта истеричка Тунберг, раскол общества по климатическому вопросу и так далее. Но меньше всех повезло курильщикам. Сегодня они – изгои. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Дело трансплантолога Каабака показало болезни здравоохранения
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Такое ощущение, что говорить правду – и о проблемах с сертификацией в педиатрии, да и во взрослой медицине, и о проблемах с лекарствами, и о проблемах с врачами и целыми медицинскими отраслями – в принципе по какой-то причине невозможно. Подробности...
Глупо попадать в долговое рабство из-за айфона
Максим Соколов, публицист
Кредит, взятый в связи с лихой болезнью близкого человека (каковой кредит непонятно, из чего отдавать) – это одно. Кредит на приобретение последней модели айфона – это немного другое. Правда, непонятно, как их различать и что с этим различием делать. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург
Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории РоссииПодробности...
Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасателиПодробности...
Tesla представила футуристический пикап Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 годаПодробности...
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