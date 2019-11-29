Сын полицейского помог найти пропавшего в Приморье ребенка-инвалида

Пропавшего в лесу в Приморье ребенка-инвалида помог отыскать 10-летний сын полицейского, сообщил представитель управления МВД по региону.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что 10 ноября местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка. Женщина рассказала, что ее 10-летний сын ушел с территории садового участка, и уточнила, что мальчик страдает заболеванием, из-за которого он дезориентирован.

На поиски пропавшего мальчика по тревоге был поднят личный состав отдела полиции. Неравнодушные граждане, волонтеры отряда «Примпоиск» незамедлительно подключились к поисковым мероприятиям.

В поисках участвовал и полицейский отдельной роты конвоирования подозреваемых и обвиняемых Александр Шульженко. «10-летний сын Никита уговорил папу взять его с собой. Вооружившись фонариками, на личной автомашине УАЗ отец с сыном выдвинулись на поиски, объезжая территорию дачных угодий и лесные закоулки. В какой-то момент автомобиль застрял. Оставив машину, Александр и Никита продолжили прочесывать местность пешком. Не теряя надежды найти ровесника, Никита постоянно звал его по имени, и, углубившись на 800 метров от дороги, обнаружил пропавшего ребенка в кустах», – говорится в сообщении.

Полицейский одел на замерзшего мальчика свою куртку и связался с коллегами. Детей с помощью родственника Александра Шульженко вывезли на внедорожнике, затем сотрудник полиции стал вытаскивать застрявший УАЗик.

«В торжественной обстановке перед лицом всего личного состава городского отдела внутренних дел за проявленную смелость и активную помощь в мероприятиях по розыску потерявшего ребенка начальник полиции Сергей Абрамов выразил искреннюю признательность Никите, вручив ему благодарственное письмо и подарок», – сообщили в управлении МВД по региону.

Прапорщику полиции Александру Шульженко также объявлена благодарность.

Напомним, в середине ноября Следственный комитет на своем официальном сайте запустил новый раздел «Внимание, пропал ребенок!», где размещается актуальная информация о розыске несовершеннолетних.