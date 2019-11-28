Россия впервые в истории поставила Габону оружие

Министерство обороны России на безвозмездной основе поставило Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством и охраны национальных парков, сообщили в ведомстве.

В Минобороны сообщили РИА «Новости», что Габон реализует программу по защите редких животных – в первую очередь, лесных слонов. Популяция этих животных в Габоне – самая большая в Африке.

«Деньги, вырученные с продажи слоновой кости, в большинстве случаев идут на финансирование деятельности криминальных организаций в регионе», – отметили в Минобороны.

Габон – государство на западном побережье Африки, бывшая французская колония. Нынешняя поставка оружия – первая в истории отношений Габона с Россией/Советским Союзом (по крайней мере, авторитетный шведский институт SIPRI (СИПРИ) не располагает информацией о том, что такие поставки когда-либо имели место).

Напомним, в октябре в Сочи прошел саммит и экономический форум «Россия – Африка», в котором приняли участие 55 африканских государств.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия постарается трансформировать отношения со странами Африки на политическом уровне в определенные экономические проекты.

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