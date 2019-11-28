В Страсбурге двух выходцев из Чечни задержали за «подозрительный» жест

На рождественской ярмарке в Страсбурге в среду задержаны двое выходцев из Чечни. Их подозревают в «оправдании терроризма», пишет местное издание Les Dernieres Nouvelles d'Alsace.

По информации газеты, молодые люди делали селфи перед Страсбургским собором, рядом с которым, как и в других частях города, расположились торговые ряды традиционного рождественского базара, передает ТАСС.

Они привлекли внимание полиции тем, что во время съемки продемонстрировали «подозрительный» жест – держали указательный палец одной руки вверх, что стражи порядка истолковали как «символ приверженности» террористической группировке «Исламское государство*» (запрещена в РФ).

В статье указано, что такой жест часто используют многие радикальные исламисты и боевики ИГ*.

Молодых людей доставили в отделение полиции. В четверг прокуратура примет решение о последующих действиях в отношении задержанных.

В посольстве России сообщили, что пока французские власти не передавали им информацию о задержании чеченцев. Газета приводит информацию касательно лишь одного из них, который находится на территории страны в статусе просителя убежища.

Рождественская ярмарка открылась в Страсбурге 22 ноября в условиях мер повышенной безопасности из-за стрельбы, произошедшей в декабре прошлого года. Напомним, что тогда погибли пять человек, еще 14 пострадали, нападавшего ликвидировали. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство».