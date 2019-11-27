Диетолог рассказала, кому не следует пить чай

Выбор чая зависит от индивидуальных особенностей организма, так как не каждый вид этого напитка одинаково полезен для разных людей, рассказала врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

По словам эксперта, в чайных листьях содержится большое количество биологически активных органических соединений - полифенолов, танинов, кофеина, минеральных солей и других веществ, которые могут оказывать как полезное, так и негативное действие при индивидуальной непереносимости организма.

«Употребление разных видов чая зависит от индивидуальных особенностей, так как этот напиток воспринимается по-разному. У некоторых чай может вызвать рвоту, у некоторых – повышение давления. Всегда важно помнить, что чай – это тонизирующий напиток, который в зависимости от генетических особенностей может оказывать разное влияние на здоровье», – рассказала врач изданию «Аргументы и факты».

Ограничить употребление чая следует людям, у которых имеется язва желудка или двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, а также повышенной кислотностью желудка. При этом крепкий чай не стоит пить совсем, так как он может спровоцировать изжогу, раздражение слизистых пищеварительного тракта.

Чай из-за повышенной концентрации кофеина может провоцировать головную боль и расстройство нервной системы. Крепкий напиток может негативно влиять на сердце и желудок. Не следует пить крепкий чай людям, страдающим гипертонической болезнью и атеросклерозом.

Зеленый чай, по словам Макиши, в большом количестве содержит оксалаты – соли щавелевой кислоты. Если человек употребляет продукты, содержащие оксалаты (какао, шоколад, ревень, щавель, укроп, инжир, цитрусовые, свеклу, шпинат, петрушку), и при этом пьет много зеленого чая, есть риск возникновения камней в почках.

Также врач советует не пить крепкий чай людям с бессонницей. «Если вы выпиваете черный или зеленый чай и понимаете, что после выпитого напитка вам спится хуже, то нужно в дальнейшем ограничить себя в этом», – отметила Макиша.

При заболеваниях ЖКТ или полости рта не следует пить чай с лимоном, имбирем или молоком. От добавления молока в чай стоит отказаться людям с непереносимостью лактозы.

Травяные чаи также необходимо пить с осторожностью, особенно людям с проблемами в сердечно-сосудистой системе, а также аллергикам.

«Травяные чаи, чай с ромашкой, ройбуш не оказывают такого влияния на давление, как черный или зеленый чай. Но с ними нужно помнить об индивидуальной переносимости. Употребление такого чая может вызвать аллергические реакции – высыпания, покраснения, а может быть просто негативная индивидуальная реакция организма», – добавила эксперт.

Ранее диетолог рассказала, с чем кроме меда и молока не стоит пить чай.