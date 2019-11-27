ВЦИОМ выяснил миграционные установки молодых россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян в возрасте от 14 до 35 лет, в ходе которого выяснял миграционные установки молодых людей.

Согласно результатам исследования, 40% молодых россиян связывают жизнь только с Россией и не хотели бы переезжать за границу ни при каких условиях. Примерно столько же (41%) не хотели бы уезжать за рубеж навсегда, но заявили о желании поучиться или поработать в других странах, а также просто посмотреть мир.

Только 4,8% хотели бы переехать за границу на постоянное место жительства, сообщает РБК.

В ходе исследования было опрошено 9 тыс. 342 респондентов в возрасте 14-35 лет. Метод опроса – комбинированный (телефонный и онлайн опрос). Опрос проведен с 21 октября по 1 ноября. Статистическая погрешность не превышает 1%.