ДТП с перевозившим кадетов автобусом произошло под Иркутском

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» под Иркутском столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус, пострадали десять человек, сообщили в региональном минздраве.

«Девять кадетов и водитель. Их повезли в больницу, о состоянии пока точной информации нет. По предварительным данным, кадеты в стоянии средней степени тяжести, водитель – тяжелой. Точная информация будет после того, как их смотрят в больнице», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС.