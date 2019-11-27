«Союз» для нового пилотируемого запуска доставили на Байконур

Пилотируемый корабль «Союз МС-16», запуск которого с экипажем Международной космической станции (МКС) запланирован на апрель 2020 года, доставлен на космодром Байконур, сообщила Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (предприятие Роскосмоса).

В сообщении на сайте «Энергии» говорится, что «транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-16» доставлен на космодром Байконур для проведения предполетной подготовки».

Отмечается, что запуск «Союза» «с экипажем в составе участников 63-й и 64-й основных экспедиций к МКС запланирован в апреле 2020 года».

В состав экипажа входят россияне Николай Тихонов и Андрей Бабкин и американец Кристофер Кэссиди.

Напомним, в мае исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что российская и американская стороны договорились внести поправки в контракт, чтобы обеспечить два дополнительных места для астронавтов НАСА на космических кораблях «Союз».

В октябре замначальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максим Харламов рассказал, что НАСА ведет переговоры с Роскосмосом о закупке дополнительных мест на корабли «Союз» для доставки астронавтов на МКС после весны 2020 года.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД