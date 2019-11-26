Путин подписал необходимый для регистрации новой структуры «Яндекса» закон

Президент Владимир Путин подписал закон, который необходим для регистрации новой структуры «Яндекса» – Фонда общественных интересов.

Поправки в закон «О международных компаниях» были приняты Госдумой 13 ноября. 26 ноября его подписал Путин. Закон был одним из главных документов при создании в России специальных административных районов. Он будет называться «О международных компаниях и международных фондах», передает «Интерфакс».

«Яндекс» зарегистрирует Фонд общественных интересов в специальной административной зоне в Калининградской области.

На прошлой неделе стало известно, что совет директоров «Яндекса» решил изменить структуру управления компании, введя в нее некоммерческий Фонд общественных интересов. После этого Сбербанк продал компании «золотую акцию» за 1 рубль, которая была необходима Фонду.