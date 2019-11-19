Сбербанк продал «золотую акцию» Яндекса за 1 евро

Правление Сбербанка приняло решение о продаже «золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения – за 1 евро, сообщили в банке.

Сделку по продаже «золотой акции» компании Yandex N.V. уже одобрило правление банка, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что совет директоров «Яндекса» решил изменить структуру управления компании, введя в нее некоммерческий Фонд общественных интересов. Он получит часть управленческих функций.

Фонд сможет выдвинуть двух из 12 директоров в Совет директоров «Яндекса», а также принимать участие в решениях компании.

Права фонду даст обновленная «золотая акция» «Яндекса», которая до сегодняшнего дня принадлежала Сбербанку. Эта «золотая акция» может блокировать консолидацию 25% акций «Яндекса» в руках одного инвестора.