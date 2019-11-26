Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Тамбове

В Тамбове при столкновении трех автомобилей, одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в ожидавших сигнала светофора пешеходов, сообщил источник в экстренных службах.

В результате ДТП погибла женщина, еще пять человек получили травмы и были доставлены в больницу.

Столкновение произошло в центре города на Советской улице, автомобиль врезался в толпу, а после в здание «Ростелекома», сообщает «Интерфакс». На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее под Воронежем грузовик въехал в толпу людей.