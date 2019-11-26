Кремль опроверг подготовку встречи по возможному введению санкций против спортсменов

Администрация президента не планирует проводить круглый стол по обсуждению вопросов, связанных с возможным введением исполкомом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) санкций в отношении России и ее спортсменов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Это не так», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, готовится ли в Кремле круглый стол с участием руководителей спортивных федераций по возможному введению исполкомом ВАДА санкций в отношении России.

Тем временем генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что РУСАДА не видит оснований для оспаривания возможного решения исполкома ВАДА применить санкции к российскому спорту.

«РУСАДА не видит правовых оснований для оспаривания подобных решений исполкома ВАДА, так как они соответствуют последствиям международного стандарта по соответствию подписавшихся сторон. Ведь лишение РУСАДА соответствия носит технический характер, [оно состоялось] ввиду невыполнения одного из критических условий поддержания обусловленного соответствия РУСАДА», – сказал Ганус.

Накануне стало известно, что комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года.

Напомним, ранее во вторник пресс-служба ВАДА сообщила, что Комитет ассоциации предложил исполкому запретить поднятие российского флага на любом крупном турнире в течение срока отстранения, а также запретить России принимать у себя какие-либо международные турниры.

В рекомендациях также отмечается, что РУСАДА придется заплатить штраф в размере 100 тыс. долларов или 10% от дохода организации за год, также РУСАДА должно будет компенсировать WADA расходы на проведение расследования.