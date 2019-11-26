Глава ПКР призвал дождаться итоговых решений ВАДА

Паралимпийский комитет России (ПКР) внимательно следит за рекомендациями комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), но необходимо дождаться итоговых решений, заявил глава ПКР Владимир Лукин.

«Это не окончательное решение, это рекомендации для заседания ВАДА 9 декабря. Все решения будут тогда. И когда они будут приняты, тогда мы и будем комментировать. Мы хотим дождаться решений и реагировать на них, а не на внутреннюю работу, которая, условно говоря, происходит на той стороне», – передает РИА «Новости» слова Лукина.

«Спортсмены интересуются этим не меньше, чем мы. А мы не меньше, чем они. Мы внимательно следим за этим делом. Надеемся на лучшее», – добавил он.

Накануне стало известно, что комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года.

Напомним, ранее во вторник пресс-служба ВАДА сообщила, что Комитет ассоциации предложил исполкому запретить поднятие российского флага на любом крупном турнире в течение срока отстранения, а также запретить России принимать у себя какие-либо международные турниры.