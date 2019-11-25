Власти Узбекистана обвинили российские вузы в нарушении законов республики

Государственная инспекция по надзору за качеством образования при правительстве Узбекистана обвинила пять российских вузов в приеме документов от абитуриентов из страны без разрешений от властей республики.

Госинспекция сообщила, что в адрес учреждения поступили обращения о том, что несколько иностранных вузов принимают документы абитуриентов и заключают контракты на обучение в 20190-2020 учебном году, несмотря на то, что прошло 3 месяца с начала учебного года, передает РИА «Новости».

«Согласно обращениям граждан, некоторые высшие учебные заведения Российской Федерации, не имея разрешающих ведение учебного процесса документов на территории Республики Узбекистан, принимают документы от абитуриентов», – сообщило ведомство.

В списке нарушителей оказались Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники, Институт финансов, экономики и права офицеров запаса, частная «Высшая школа предпринимательства», частный «Восточно-Европейский институт» и негосударственное образовательное учреждение «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий».

Оказывающие услуги в сфере высшего образования организации должны получить аккредитацию в госинспекции, добавило ведомство.

«В противном случае, документы об образовании, выданные не зарегистрированными организациями не имеют юридической силы в республике», – уточнили там.