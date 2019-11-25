Российско-алжирские учения прошли в Средиземном море

Отряд кораблей Черноморского флота провел в Средиземном море учения с Военно-морскими силами Алжира по контролю гражданского судоходства и выявлению пиратов, заявил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

«Отряд кораблей в составе фрегата «Адмирал Макаров», патрульного корабля «Василий Быков» и спасательного буксирного судна «СБ-739» отработал с ВМС Алжира совместные действия по обеспечению морской безопасности. Учение прошло в западной части Средиземного моря», – передает РИА «Новости» слова Рулева.

Он добавил, что в рамках учений экипажи провели тренировки по контролю гражданского судоходства с досмотром судов, подозреваемых в пиратстве.

Напомним, 7 ноября «Адмирал Макаров» провел учения с палубной авиацией в Средиземном море.

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