«Адмирал Макаров» провел учения с палубной авиацией в Средиземном море

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» провел учения с палубной авиацией корабля в Средиземном море, сообщили в Минобороны.

В российском военном ведомстве сообщили, что экипаж фрегата провел комплекс плановых корабельных учений с экипажами вертолетов Ка-27ПС и Ка-27ПЛ.

«Летчики Морской авиации Черноморского флота во взаимодействии с экипажем фрегата отработали в море задачи по взлетам и посадкам на палубу движущегося и находящегося в дрейфе корабля, а также провели тренировки по поиску и слежению за подводной лодкой», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Параллельно были проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полеты вертолетов. Ка-27ПЛ и Ка-27ПС совершили около 20 взлетов и посадок на палубу корабля.

Напомним, в сентябре визит новейшего российского фрегата «Адмирал Макаров» в греческий город Керкира вызвал огромный интерес у греков.

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