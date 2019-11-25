Вандалы осквернили памятник Шолом-Алейхему в Киеве

Вандалы нарисовали свастику на памятнике классику еврейской литературы Шолом-Алейхему в Киеве, сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

«Очередная провокация напротив нашей синагоги. Сегодня утром», – написал раввин в Facebook.

К посту он прикрепил фото, на котором видно, что на памятнике писателю красной краской нарисованы фашистские свастики.

Отметим, что памятник Шолом-Алейхему в Киеве находится рядом с музеем писателя и Центральной синагогой города.

В комментариях один из пользователей соцсети отметил, что видеофиксаторы близлежащих магазинов и камеры дорожного движения зафиксировали вандалов.

Напомним, ранее украинские националисты осквернили памятник генералу Ватутину в Киеве.

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