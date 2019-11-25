В Донбассе прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже в пользу Украины.

Бердичевский назвал Матюху «шутом гороховым» и заявил, что тот пробыл «народным мэром» три дня, передает РИА «Новости». «Звать его никак, ни к каким гостайнам он допущен не был», – сказал депутат.

Он добавил, что весь вред, который Матюха якобы нанес ДНР, заключался в воровстве и продаже муки, «пока ему не дали по лапам».

«Какая страна - такие и разведчики», – сказал Бердичевский.

Ранее Матюха в эфире передачи ТСН на телеканале «1+1» заявил, что является сотрудником главного управления разведки минобороны Украины, и якобы занимался «провокациями» против ополченцев.

Напомним, 15 мая 2014 года народный мэр украинского города Горловки в Донецкой области Александр Сапунов сложил полномочия по требованию митингующих и предложил замену – бывшего первого заместителя городского головы Эдуарда Матюху.

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