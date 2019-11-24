На севере Москвы загорелось здание РЖД

Здание управления и обслуживание железных дорог РЖД и гаражи загорелись на севере Москвы, сообщил источник в экстренных службах.

«Пожар произошел в административном здании по адресу: Михалковская улица, дом 59. Площадь возгорания составляет 150 кв. метров», – сообщил источник ТАСС.

Позднее площадь пожара увеличилась до 200 кв. метров. Уточняется, что горят четыре гаража и чердачное помещение административного здания.

21 ноября пожар произошел в населенном пункте Мосрентген в Новой Москве, его площадь достигала 1 тыс. квадратных метров.