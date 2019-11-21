В жилом доме на МКАД начался крупный пожар

Площадь возгорания в населенном пункте Мосрентген в новой Москве достигла 1 тыс. квадратных метров, сообщают экстренные службы столицы.

Пожар произошел в деревянном жилом здании по адресу МКАД, 44 километр, передает РИА «Новости». К тушению пожара привлекли пожарный вертолет.

В новой Москве загорелся жилой дом. Площадь пожара уже достигла тысячи "квадратов"https://t.co/6OHTqcZEQH pic.twitter.com/RAUS1NVHQs — РИА Новости (@rianru) 21 ноября 2019 г.

В понедельник на северо-западе столицы загорелся склад с газовым оборудованием.