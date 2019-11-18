Склад с газовым оборудованием загорелся в Москве

Пожар произошел на складе с газовым оборудованием на северо-западе Москвы, слышны взрывы, сообщил источник в экстренных службах.

«На улице Маршала Прошлякова, дом 20, произошел пожар на складе с газовым оборудованием», – сказал источник ТАСС.

По его словам, на месте происшествия виден черный дым и слышны взрывы.