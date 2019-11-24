В Москве двух подростков задержали за избиение сверстника

Следователи задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на 15-летнего сверстника на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК по столице.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что по факту нападения на 15-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (разбой).

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По версии следствия, 23 ноября 2019 года вблизи здания, расположенного по Ярославскому шоссе, двое несовершеннолетних, применяя насилие, совершили разбойное нападение на 15-летнего сверстника. Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в ГСУ СКР по Москве.

Личности нападавших установлены, их доставили в подразделение ведомства для проведения с ними следственных действий.

В начале ноября в Забайкальском крае троих несовершеннолетних арестовали по обвинению в изнасиловании и убийстве.