Бразилия собралась отменить запрет на экспорт круглого леса

Рассматривается вопрос об отмене запрета на экспорт круглого леса, сообщил президент Бразилии Жаир Болсонару.

По его словам, «лучше экспортировать легально, чем подпольно». Он уточнил, что для отмены запрета может понадобиться решение парламента, передает ТАСС.

В Бразилии вырубка влажных тропических лесов достигла максимума с 2008 года. За последний год она выросла на 30% – за этот период вырубили 9,76 тыс. кв. км естественного покрова биома.

Политика Болсонару в вопросе охраны природы вызывает критику международного сообщества.