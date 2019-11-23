Большой десантный корабль «Азов» вошел в Средиземное море

В акваторию Средиземного моря вошел большой десантный корабль российского Черноморского флота «Азов», сообщили стамбульские порталы.

Сообщается, что корабль, который направляется в Тартус, сильно нагружен, если судить по осадке.

Корабль направлен в Сирию уже в третий раз за два месяца, передает «Интерфакс».

Напомним, Россия договорилась с Сирией об аренде морского порта Тартус почти на полвека.

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