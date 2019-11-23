В западных СМИ впервые прозвучала критика версии Браудера о смерти Магнитского

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У Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер

Желающих купить часть Газпрома было больше, чем выставленных на продажу акций Фото: Евгений Разумный/ТАСС
Пакет акций Газпрома стоимостью 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром? Подробности...
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Переговорам России и Японии нужна развязка

Россия не допустит того, чтобы на Курилах появились американские вооруженияФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Для заключения мирного договора с Москвой в Токио должны признать суверенитет России над Курилами. В таком случае появится возможность обсудить «все остальное». Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ответ на требования японцев вести переговоры на их условиях. В декабре в Россию прибудет глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, который намерен подискутировать с Лавровым. Чего ждать от этого раунда переговоров? Подробности...
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Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

Борьба с грязью на улицах должна быть для мэрии более приоритетной, чем борьба за чистоту речи в социальных сетяхФото: Донат Сорокин/ТАСС
Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
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Как реагировать на слухи о «ядерном инциденте у берегов Китая»

Подводный ядерный взрыв выглядит очень эффектно - вот только ничего подобного в Южно-Китайском море не былоФото: US Navy/Global Look Press
Вот уже несколько дней заинтересованная публика взбудоражена слухами о «подводном ядерном взрыве у берегов Китая». Сообщаются сейсмические параметры этого ЧП, заявляется о повышении уровня радиации – и комментируют это даже некоторые российские официальные органы. Откуда возникла эта история и насколько она похожа на правду? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Нормальность нуждается в защите

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
Поддержки заслуживают те, кто внизу – и те, кто имеет шансы пробиться на самый верх. Первых – чтобы как-то поддержать, не дать совсем погибнуть. Вторых – чтобы помочь взлететь. Слепой зоной оказываются обычные люди. Подробности...

У киргизского таксиста и хипстера есть общая мечта

Сергей Мардан, публицист
Если люди видят в семье универсальный рецепт счастья, это должно невероятно укреплять институт брака. Однако всеобщее требование обязательного счастья (современный человек именно требует, а не ждет) – основная причина огромного числа разводов. Подробности...
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Тотальный либерализм добрался до классического искусства

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Гоген был слишком гетеро, слишком белый, слишком привилегированно-нищий. И таких Гогенов – тыщи, куда ни плюнь. Слюны не наберешь на все ваши обители зла – национальные галереи в каждой стране, забитые идейно вредными картинками, которые намалевали похотливые белые мужики. Подробности...
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      В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицы
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              В западных СМИ впервые прозвучала критика версии Браудера о смерти Магнитского

              23 ноября 2019, 18:53

              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати

              Немецкий еженедельник Spiegel стал первым западным СМИ, которое выдвинуло версию смерти аудитора Сергея Магнитского, ставящую под сомнение утверждения его работодателя, главы британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

              «Есть две версии случившегося, приведшего к смерти Магнитского. Одна известная версия звучит как триллер. Она рассказана в тысячах статей, в телеинтервью и на слушаниях парламентариев. Погибший в ней предстает честным борцом с коррупционной системой, которая по этой причине убивает его. Вторая сложнее, и в ней нет героев», – передает ТАСС содержание статьи Spiegel под заголовком «Дело Магнитского. Насколько правдива история, на которой основаны санкции США против России».

              В главе «Противоречия» Spiegel указывает на факты, свидетельствующие о пробелах и несостыковках в изложении Браудера. Так, немецкий еженедельник цитирует письменное обоснование решения английского судьи Саймона, который отказался рассматривать иск бывшего следователя МВД России Павла Карпова, обвиненного Браудером в соучастии в убийстве Магнитского. Браудер там назван «сказочником», который «даже близко не подкреплял свои утверждения фактами».

              Также Spiegel приводит цитаты из стенограммы допроса Браудера в Нью-Йорке в апреле 2015 года, допрос вел адвокат Марк Кимрот. Браудер заявил тогда, что у Магнитского не было юридического образования.

              В ходе разговора с Браудером в Лондоне журналисты Spiegel получили «десятки дополнительных материалов», однако «последующую проверку выдержали не все». В частности, Браудер предъявил им некое не обнародованное электронное письмо Магнитского, из которого следует, что тот фактически пошел к властям по собственной инициативе в качестве информатора. В то же время из письма следует, что Магнитский действовал по указанию старшего юриста Браудера, отмечает Spiegel. На встрече в Лондоне этот юрист признал, что Магнитский был направлен «в качестве представителя генерального директора фиктивной компании, с которым действительно хотели говорить ведущие московские следователи».

              Также Браудер предъявил Spiegel статью американского журналиста, который беседовал с Магнитским незадолго до ареста. По версии Браудера, именно эта статья стала причиной для ареста. В тексте, пишет еженедельник, «нет ничего, что могло бы объяснить арест», там ни упомянуто имен Магнитского, Карпова и Артема Кузнецова – еще одного сотрудника МВД, обвиняемого Браудером в соучастии в убийстве. Автор статьи заявил, что не может представить себе, что его текст мог повлечь преследования Магнитского, пишет Spiegel.

              «Одной из особенностей» дела Магнитского в Spiegel назвали то, что «отдельные лица», которых на Западе считают экспертами по этой истории, «иногда резко меняют свои оценки, чтобы затем представлять противоположное тому, что они говорили ранее». В частности, речь идет о заявлениях правозащитницы Зои Световой, которая в июле заявила Spiegel, что смерть Магнитского не была умышленным убийством, а перед публикацией субботней статьи «внезапно поменяла свое мнение» и «совсем по-другому посмотрела на случившееся».

              Напомним, обвинявшийся в уклонении от уплаты налогов Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина» в 2009 году. Его смерть вызвала большой общественный резонанс.

              Судмедэксперты пришли к выводу, что смерть Магнитского связана с неоказанием ему своевременной медпомощи. Юрист умер от острой сердечной недостаточности, отека мозга и легких, возникших из-за осложнения двух его хронических заболеваний: кардиомиопатии (изменение мышцы сердца) на фоне сахарного диабета и гепатита.

              США в 2012 году приняли «закон Магнитского» о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации дела Магнитского. Позднее акту был придан статус глобального закона.

              В России Браудера в 2013 году признали виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей и заочно приговорили к девяти годам лишения свободы.


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