В западных СМИ впервые прозвучала критика версии Браудера о смерти Магнитского

Немецкий еженедельник Spiegel стал первым западным СМИ, которое выдвинуло версию смерти аудитора Сергея Магнитского, ставящую под сомнение утверждения его работодателя, главы британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

«Есть две версии случившегося, приведшего к смерти Магнитского. Одна известная версия звучит как триллер. Она рассказана в тысячах статей, в телеинтервью и на слушаниях парламентариев. Погибший в ней предстает честным борцом с коррупционной системой, которая по этой причине убивает его. Вторая сложнее, и в ней нет героев», – передает ТАСС содержание статьи Spiegel под заголовком «Дело Магнитского. Насколько правдива история, на которой основаны санкции США против России».

В главе «Противоречия» Spiegel указывает на факты, свидетельствующие о пробелах и несостыковках в изложении Браудера. Так, немецкий еженедельник цитирует письменное обоснование решения английского судьи Саймона, который отказался рассматривать иск бывшего следователя МВД России Павла Карпова, обвиненного Браудером в соучастии в убийстве Магнитского. Браудер там назван «сказочником», который «даже близко не подкреплял свои утверждения фактами».

Также Spiegel приводит цитаты из стенограммы допроса Браудера в Нью-Йорке в апреле 2015 года, допрос вел адвокат Марк Кимрот. Браудер заявил тогда, что у Магнитского не было юридического образования.

В ходе разговора с Браудером в Лондоне журналисты Spiegel получили «десятки дополнительных материалов», однако «последующую проверку выдержали не все». В частности, Браудер предъявил им некое не обнародованное электронное письмо Магнитского, из которого следует, что тот фактически пошел к властям по собственной инициативе в качестве информатора. В то же время из письма следует, что Магнитский действовал по указанию старшего юриста Браудера, отмечает Spiegel. На встрече в Лондоне этот юрист признал, что Магнитский был направлен «в качестве представителя генерального директора фиктивной компании, с которым действительно хотели говорить ведущие московские следователи».

Также Браудер предъявил Spiegel статью американского журналиста, который беседовал с Магнитским незадолго до ареста. По версии Браудера, именно эта статья стала причиной для ареста. В тексте, пишет еженедельник, «нет ничего, что могло бы объяснить арест», там ни упомянуто имен Магнитского, Карпова и Артема Кузнецова – еще одного сотрудника МВД, обвиняемого Браудером в соучастии в убийстве. Автор статьи заявил, что не может представить себе, что его текст мог повлечь преследования Магнитского, пишет Spiegel.

«Одной из особенностей» дела Магнитского в Spiegel назвали то, что «отдельные лица», которых на Западе считают экспертами по этой истории, «иногда резко меняют свои оценки, чтобы затем представлять противоположное тому, что они говорили ранее». В частности, речь идет о заявлениях правозащитницы Зои Световой, которая в июле заявила Spiegel, что смерть Магнитского не была умышленным убийством, а перед публикацией субботней статьи «внезапно поменяла свое мнение» и «совсем по-другому посмотрела на случившееся».

Напомним, обвинявшийся в уклонении от уплаты налогов Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина» в 2009 году. Его смерть вызвала большой общественный резонанс.

Судмедэксперты пришли к выводу, что смерть Магнитского связана с неоказанием ему своевременной медпомощи. Юрист умер от острой сердечной недостаточности, отека мозга и легких, возникших из-за осложнения двух его хронических заболеваний: кардиомиопатии (изменение мышцы сердца) на фоне сахарного диабета и гепатита.

США в 2012 году приняли «закон Магнитского» о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации дела Магнитского. Позднее акту был придан статус глобального закона.

В России Браудера в 2013 году признали виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей и заочно приговорили к девяти годам лишения свободы.