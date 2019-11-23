В МИД Украины разъяснили задержание судна с россиянином на борту в Малайзии

Экипаж задержанного в территориальных водах Малайзии судна New Orion, состоящий из граждан России и Украины, не удерживается местной полицией, сообщил замдиректора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«По информации морской полиции Малайзии, задержанным является судно, а не экипаж, в составе которого – украинцы», – заявил Кирилич, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство УНН.

Представитель МИД уточнил, что контакт с экипажем установлен, обсуждается алгоритм дальнейших действий. Кирилич также сообщил, что согласно данным местной морской полиции, причиной задержания стало «нарушение норм морского судоходства – несанкционированная властями якорная стоянка».

Напомним, 21 ноября судно New Orion, которое ходит под флагом Камеруна, было задержано в территориальных водах Малайзии. Среди членов экипажа – граждане Украины и один россиянин.