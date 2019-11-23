Полиция со стрельбой задержала угонщика «Жигулей» на МКАДе

Полицейские устроили погоню со стрельбой по МКАДу за угнанной машиной «Жигули», в итоге подозреваемый в угоне был задержан, сообщили в ГУ МВД по Москве.

«Сегодня около 12.00 в дежурную часть поступила информация о том, что в районе 35-го километра МКАД сотрудниками ППС столичной полиции было организовано преследование автомашины ВАЗ-2107 под управлением мужчины, подозреваемого в угоне», – сообщили в ГУ МВД, передает РИА «Новости».

Там уточнили, что сотрудники полиции несколько раз требовали водителя остановиться, но он пытался скрыться. Тогда полицейские начали стрелять, чтобы убедить его остановиться. После этого мужчина был задержан, в результате стрельбы никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что угонщики в Москве избили полицейского монтировкой по голове.

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