Автоугонщики в Москве избили полицейского монтировкой по голове

В Москве два угонщика автомобиля ударили полицейского монтировкой по голове, сообщает ГУМВД по столице.

«В службу «02» поступило сообщение о том, что на Суздальской улице неизвестные вскрывают автомашину. Прибывшим на место нарядом отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Новокосино Москвы по указанному адресу были обнаружены двое граждан, которые при задержании оказали сопротивление», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что подозреваемые нанесли удары монтировкой по голове полицейскому.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее в понедельник нетрезвый мужчина в Москве оказал сопротивление при задержании и ранил полицейского ножом.