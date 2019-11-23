В РУСАДА отреагировали на рекомендацию WADA о лишении статуса

Ситуация со статусом Российского антидопингового агентства (РУСАДА) развивается драматично, но предсказуемо, заявила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Пахноцкая заявила, что, вероятно, «исполком признает РУСАДА не соответствующим статусу», передает РИА «Новости».

«Был шанс исправить ситуацию, но у нас так уж складывается, что на основании выводов люди неспособны должным образом реагировать. Прогноз был именно такой», – добавила она.

Пахноцкая указала, что это «логичное развитие ситуации».

«Пока у нас нет развернутых рекомендаций со стороны ВАДА. Это будет следующий шаг, которого мы ждем», – сказала она.

Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства призвал лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Напомним, в сентябре исполком инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

Если антидопинговое агентство подвергнется санкциям, российские спортсмены могут быть отлучены от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Кроме того, страна не сможет принимать у себя международные старты и выдвигать своих представителей на должность в спортивных федерациях.

Исполком вынесет решение по РУСАДА на внеочередном заседании 9 декабря.