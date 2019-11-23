Организовавшего похищение двух человек вора в законе объявили в розыск

Вора в законе из Нижегородской области Виктора Жаринова объявили в розыск по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

В сообщении на сайте СК указывается, что в отношении Жаринова было возбуждено уголовное дело «по признакам преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Подозреваемый «объявлен в розыск, проводятся следственные действия по установлению его местонахождения».

В основу дела легли материалы проверки следственного подразделения совместно с ФСБ России и УФСБ России по Нижегородской области.

По данным следствия, в мае 2013 года Жаринов, являясь одним один из криминальных авторитетов Нижегородской области, занял высшее положение в преступном сообщества.

По ноябрь 2019 года он организовал совершение нескольких тяжких и особо тяжких преступлений. Так, он «организовал похищение двух жителей Ульяновска, которых насильно удерживали на территории Нижнего Новгорода и Чебоксар». Целью похищения было «принуждение потерпевших к передаче контроля над одной из коммерческих организаций лицам из криминальной среды».

Ранее вора в законе задержали в Ульяновской области.