Против сына президента Бразилии открыли новое дело о коррупции

В отношении Флавиу Болсонару, сына президента Бразилии Жаира Болсонару, открыто новое дело о коррупции, сообщают СМИ.

Прокуратура Рио-де-Жанейро расследует обвинения в подделке документов, передает РИА «Новости».

Как пишет Globo, в центре внимания следователей оказалась семья экс-супруги президента Бразилии Аны Кристины Сикьеры Валье. В документах ее родственники были представлены «в качестве советников Флавиу», когда тот занимал пост депутата законодательного собрания Рио-де-Жанейро.

Следствие полагает, что Болсонару-младший нанимал родню и друзей в качестве советников, чтобы забирать себе их официальный доход.

Подозрения возникли после того, как в списках обнаружились культурист и ветеринар, живущие далеко от столицы.

Напомним, в июле уже было начато расследование вызвавшего вопросы движения средств на счету одного из экс-советников Флавиу Болсонару. Речь шла приблизительно о 290 тыс. долларов.