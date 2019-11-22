Власти ХМАО назвали отказ в пособии многодетной семье из-за 14 рублей законным

Исполняющая обязанности директора департамента социального развития Югры Тереза Пономарева сообщила о результатах проверки о законности отказа многодетной семье из Нижневартовска (ХМАО) в пособии как малоимущей из-за превышения среднедушевого дохода на 14 рублей.

«По результатам проверки следует, что решение об отказе в оказании государственной социальной помощи принято правомерно», – заявила Пономарева, передает РИА «Новости».

«По представленным документам, среднедушевой доход семьи составил 15 808,28 рублей, тогда как величина прожиточного минимума, установленного на душу населения по основным социально-демографическим группам, на момент обращения составляет 15 793,8 рубля», – уточнила она.

Глава департамента также отметила, что указанная семья – полная, супруги работают и имеют стабильный доход. Кроме того, являясь многодетной, семья получает гарантированные меры социальной поддержки. Так, в 2019 году из бюджета в среднем ей выделялось ежемесячно не менее 8,5 тыс. рублей.

Ранее мать троих детей рассказала в соцсетях, что ее семье отказали в пособии для малоимущих, так как среднедушевой доход семьи на 14 рублей превысил прожиточный минимум.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД