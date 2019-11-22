Многодетной матери отказали в пособии из-за 14 рублей

Многодетную семью из Нижневартовска отказались признавать малоимущей из-за того, что среднедушевой доход в ней на 14 рублей превышает прожиточный минимум.

Об этом жительница Югры рассказала в группе в соцсети «ВКонтакте» «Инцидент.Нижневартовск».

«Неужели нашей соцзащите настолько наплевать на социальное положение общественности, что они могут «штамповать» отказы, даже не разобравшись в каждом случае по отдельности?» – пожаловалась мать троих детей.

В центре социальных выплат Нижневартовска заявили, что нарушения в решении нет, сообщает Ura.ru.

В ведомстве напомнили, что для многодетных семей в Югре действует несколько льгот, среди которых компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ.

Ранее опека в качестве помощи собралась забрать детей у избитой мужем женщины.