Озвучена дата создания испытательного полигона оборудования для Арктики

Испытательный полигон нефтегазового и горнопромышленного оборудования для Арктики в Мурманске планируется создать в 2023 году, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«С учетом того, что будет создаваться примерно два года, то к 2023 году или к концу 2023 года может завершиться», – сказал глава Минпромторга, отметив, что финансирование проекта может начаться в 2021 году, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что полигоны для испытания оборудования для Арктики планируется создать в Мурманске, поселке Тикси в Якутии и Ненецком автономном округе. На Арктической зоне полигонов будут проводиться испытания опытных образцов оборудования, материалов, а также продуктов питания и технологических разработок. Работу планируется проводить в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года».

Ранее Мантуров рассказал, что в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) создадут Арктический центр судостроения и ремонта.