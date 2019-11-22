В России решили создать Арктический центр судостроения

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) создадут Арктический центр судостроения и ремонта, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Финализировали решение с ОСК, Мурманской областью по консолидации трех предприятий... по созданию на базе этих предприятий Арктического центра судостроения и судоремонта», – сказал он, передает ТАСС.

Глава ведомства уточнил, что это решение сможет помочь консолидировать ресурсы, оптимизировать издержки, повысить управляемость и сконцентрировать ресурсы на указанных предприятиях.

В утвержденной правительством стратегии развития судостроительной промышленности страны отмечалось, что России понадобится построить около 150 судов и морской техники для освоения шельфов.