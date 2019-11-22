Одобрившая новые правила получения справок для водителей врач рассказала о повышении

Бывший директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый механизм медосвидетельствования водителей, рассказала о повышении.

По словам Клименко, она не была уволена, как сообщили в четверг ряд СМИ, а получила должность заместителя генерального директора в Центре Сербского.

«Я не ухожу. Это повышение», – рассказала она изданию «Подъем».

В четверг, отвечая на вопрос, действительно ли министр здравоохранения Вероника Скворцова подписала приказ о ее увольнении, Клименко сообщила, что занимает должность последний день.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков адресовал в Минздрав вопрос о причинах ухода Клименко с поста директора Центра наркологии имени Сербского.

В четверг президент Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы отразиться на стоимости справок. По словам главы государства, такие нововведения надо проводить с умом и поэтапно.

После этого глава Минздрава Вероника Скворцова подписала приказ, перенеся сроки ввода тестирования на наркотики и злоупотребление алкоголем при получении водительских прав. Генпрокуратура также назвала ошибкой раскритикованный Путиным приказ о медосмотре водителей.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медицинской справки.