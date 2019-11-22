Авиаэксперт оценил жалобы на состояние ВПП аэропортов России

Вряд ли замечания о посторонних предметах на ВПП в аэропорте Внуково или других имеют под собой реальную почву, за аэродромами в России сейчас очень пристально следят, заявил газете ВЗГЛЯД глава портала Авиа.ру Роман Гусаров.

Авиакомпания «Победа» ранее сообщила, что на взлетных полосах некоторых аэропортов, включая Внуково, присутствуют посторонние предметы, которые регулярно портят шасси самолетов и могут спровоцировать катастрофу. В начале ноября компания направила письмо в Минтранс, в котором просила обратить внимание на состояние взлетно-посадочных полос.

«В России аэродромы эксплуатируются в достаточно жестких климатических условиях – лед, зима. В Европе в таких условиях, которые для нас обычные, штатные, аэропорты просто закрываются. Отечественные аэропорты прилагают намного больше усилий для уборки посадочных полос, чем за рубежом», – говорит Гусаров.

Также эксперт подчеркнул, что еще десять лет назад в российских аэропортах были старые бетонные полосы, от которых просто откалывались небольшие куски верхнего слоя. Сейчас во многом аэродромная сеть реконструирована и практически везде новые ВПП.

В пятницу самолет Utair, летевший из Махачкалы во Внуково, во время руления по аэродрому после посадки повредил шасси.

«На данный момент не вижу никаких фактов о том, что шасси было повреждено именно из-за препятствий на полосе. Я сильно сомневаюсь, что в главном аэропорту страны, откуда летает правительство, могут быть проблемы с некачественной уборкой взлетно-посадочной», – прокомментировал Гусаров.

Авиаэксперт напомнил, что Внуково – это также крупнейший бизнес-порт, в котором базируются многие частные бизнес-джеты. А это маленькие самолеты, шасси которых еще более чувствительны.