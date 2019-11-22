Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о взрыве в Южно-Китайском море

Роспотребнадзор усилит мониторинг радиационной обстановки в районе Южно-Китайского моря после сообщений о якобы мощном взрыве.

«По информации, полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом. Роспотребнадзором усилен мониторинг радиационной обстановки на прилегающих приграничных территориях», – сообщили в Роспотребнадзоре, передает РИА «Новости».

В то же время в ведомстве заметили, что угроз для россиян в связи с инцидентом в Южно-Китайском море нет.

Согласно данным газеты Ryukyu Simpo, в понедельник вечером житель японского острова Мияко обнаружил на берегу цилиндр с надписью «урановый топливный стержень». Губернатор префектуры Окинава Дэни Тамаки обратился за помощью к силам самообороны. Прибывшие во вторник на место военные произвели замеры радиации, однако повышения радиоактивного фона зафиксировано не было.

Распространяемые СМИ сообщения о якобы взрыве в Южно-Китайском море также не подтвердились.