Зафиксированы обстрелы вблизи участков разведения сил в Донбассе

Вблизи участков разведения сил и средств в Донбассе произошли обстрелы, сообщил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич со ссылкой на данные мониторинговой миссии организации на Украине.

Лукашевич отметил «некоторые подвижки с разведением сил», но сообщил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала обстрелы вблизи участков разведения в Золотом и Петровском, передает РИА «Новости».

Более сложной ситуация является у Золотого, где радикалы уже пытались сорвать «отвод сил и средств ВСУ». Сообщается о 229 нарушениях, «связанных с применением стрелкового и иных видов вооружений».

Кроме того, СММ заметила шесть тяжелых самоходных гаубиц ВСУ 2С7 «Пион» на железнодорожной станции в Донецкой области, что «явно не способствует деэскалации». Украина продолжает «подвоз по железной дороге военной техники», заявил Лукашевич.

Лукашевич призвал Киев проявить «политическую волю» и завершить демилитаризацию участков. Он отметил «пробуксовки» Киева в выполнении Минских соглашений и заверил, что Москва, Париж и Берлин готовы оказать украинской стороне консультативное содействие в выстраивании диалога с ДНР и ЛНР.

Россия заявила, что от Украины требуются «конкретные практические шаги».

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Также постпред подчеркнул, что в Киеве продолжают звучать заявления об отказе от диалога с ДНР и ЛНР, от амнистии для ополченцев и от особого статуса Донбасса. У Москвы это «вызывает обоснованную тревогу». Лукашевич призвал «кураторов Киева» повлиять на украинские власти, чтобы те перестали «нагнетать безответственную риторику».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в Киеве думают делать с Донбассом после разведения войск.

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