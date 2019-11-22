Сербия открестилась от поставок оружия Украине для боев в Донбассе

Утверждение о том, что Белград поставлял оружие Украине для боевых действий в Донбассе, не соответствует действительности, заявил президент Сербии Александр Вучич.

О том, что украинские силовики использовали в Донбассе произведенное в Сербии оружие написала на портале Arms Watch болгарская журналистка Дилияна Гайтанджиева, передает РИА «Новости».

Вучич заявил, что с обвинениями выступила «одна из «кухней», разведывательных канализаций». Он предложил самостоятельно делать выводы о том, «кому это было нужно именно сегодня».

Глава государства заверил, что власти страны «проверили всю торговлю с Украиной, все, что когда-либо делали с Украиной». Он подчеркнул, что Киев – «законный покупатель». Сербия, по словам Вучича, могла бы продавать Украине оружие и делала бы это «по закону».

«Но мы этого не делали», – заверил он, отметив, что в материале СМИ говорилось, что «поставки шли через ОАЭ, которые подписали соглашение с экс-президентом Украины Петром Порошенко».

Он опроверг заявления о том, что минами из Сербии «были убиты пророссийские бойцы». Как заявил Вучич, была проверена «каждая партия мин, и никогда ни одна из них не была поставлена на Украину и в ОАЭ».

В сентябре украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал сделать целью всего мира развал России.

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