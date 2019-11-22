Космонавт предположил, почему среди астронавтов США больше женщин

В России изначально практически нет женщин, желающих полететь в космос, и мало кто из них проходит отбор, заявил газете ВЗГЛЯД член отряда космонавтов центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Андрей Борисенко.

Ранее космонавт Сергей Рязанский связал небольшое число россиянок среди космонавтов с их низкой устойчивостью к психологическим и физическим нагрузкам, а также с физиологическими особенностями. При этом американки часто бывали на орбите – женщины-астронавты НАСА летали в космос в 12 раз чаще, чем россиянки.

«В отряд отбирают не по гендерному признаку, а по физическому состоянию и профессиональным навыкам каждого кандидата. Наша работа требует практически безупречного здоровья, хорошую физическую подготовку, определенный уровень операторских способностей и профессиональных знаний», – говорит Борисенко.

Также процесс отбора зависит от того, сколько заявлений подают в отряд. Космонавт уверен, что в России на самом деле не так много желающих полететь в космос женщин. Но большинство готовых морально оказываются негодными по здоровью или профессиональным возможностям.

«Если больше девушек будут подавать заявления и проходить в отряд, то и летать будут больше. Но на сегодняшний день у нас только одна девушка – космонавт-испытатель Анна Кикина, которая находится на этапе подготовки. Когда придет ее очередь назначения в экипаж – полетит», – добавил Борисенко.

Космонавт отметил, что в России физические требования вне зависимости от пола для всех космонавтов абсолютно одинаковые, но не уверен, что США ведет отбор по таким же критериям.

Ранее советский космонавт Светлана Савицкая рассказала, что женщин-космонавтов мало из-за того, что не были даны «указания сверху».

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